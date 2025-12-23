El Banco de Corrientes informa cómo será la atención durante las fiestas

NAVIDAD Y AÑO NUEVO
La entidad financiera comunica cómo se desarrollará la atención durante los feriados y asuetos de Navidad y Año Nuevo. Además, recuerda a sus clientes que podrán continuar operando a través de los canales digitales, realizar extracciones en cajeros automáticos y utilizar los comercios adheridos para operaciones de extra cash. El Banco de Corrientes informa que los días miércoles 24, jueves 25, miércoles 31 de diciembre y jueves 1° de enero todas sus sucursales permanecerán cerradas debido a los asuetos y feriados nacionales. Asimismo, se recuerda que los clientes podrán efectuar pagos, transferencias, consultas de saldo, constitución de plazos fijos y otras operaciones mediante la aplicación Más BanCo y la Banca Web. Para el retiro de efectivo estarán disponibles los cajeros automáticos y los comercios adheridos al servicio de Cash Back o Extra Cash con tarjeta de débito. Por otra parte, tanto el Contact Center como el Anexo del Shopping Centenario no prestarán atención los días 24, 25 y 31 de diciembre, ni el 1 de enero.