La Policía de Corrientes presentó el dispositivo especial de seguridad para las fiestas de Navidad y Año Nuevo

“Plan de Seguridad Integral Fiestas de Navidad
y Año Nuevo 2.025-2.026”
Con motivo de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo,
desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de
Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes, a través de
la Dirección de Planeamiento y Operaciones, dependiente la Dirección General de
Seguridad y Prevención del Delito; la Dirección General de Seguridad Vial y la
Dirección General de Coordinación e Interior, han dispuesto un Plan de
Seguridad Integral y Coordinado de recursos (humanos y materiales), con que
cuenta la Policía, en todo el ámbito provincial, (antes, durante y después de
cada fiesta); por la Navidad los días 24 y 25 DIC-25, tendiente a reforzar
todos los objetivos prevencionales (comercios, bancos, cajeros automáticos,
etc.), con el fin de evitar hechos delictivos y garantizar la seguridad de las
personas en general y sus bienes, repitiendo idéntico servicio con motivo del
Año Nuevo, los días 31-DIC-25 y 01-Ene-26;
fortaleciendo la seguridad pública con una marcada presencia policial
que se irá incrementando proporcionalmente con más efectivos al llegar los días
24 y 31-DIC-25, respectivamente y reduciendo proporcionalmente hasta su
normalización total. Sumado al uso de la tecnología, como una herramienta
fundamental, como ser las Cámaras de Seguridad instaladas en lugares
estratégicos de la ciudad y los móviles policiales que cuenta con un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), los que serán monitoreados por parte del Jefe de
Turno del Sistema Integral de Servicios 911.
Asimismo, en el Interior de la Provincia, se dispondrá el plan de
seguridad, a través de las distintas Dependencias Policiales de cada
jurisdicción administrativa.
Área Capital:
Los días 24 y 31 de diciembre de 2025 en la
Costanera “General San Martín”, “Juan Pablo II”, desde las 23:00 hasta las
07:00 horas del día siguiente, se implementará un servicio especial de Blindaje.
Para ello, se RESTRINGIRA el ingreso de todo tipo de
vehículos, disponiéndose para ello, puestos policiales vallados en el perímetro
próximo a ambas costaneras, NO SE PERMITIRA (a la zona de ambas costaneras) el
ingreso de bebidas alcohólicas, ni botellas de vidrio u otros objetos que
puedan ser utilizados para dañar la integridad física de otra persona y así
también evitar cualquier alteración del orden público.
También, se tiene previsto un cerramiento parcial en
la zona del Parque Mitre y se reforzará la seguridad perimetral, Plaza Vera,
Parque Camba Cuá, Rotonda Poncho Verde, Plaza del Bicentenario y Plaza del
Mercosur y demás espacios públicos.
Serán afectados al servicio el 50% de la totalidad
del Personal Policial que cumplen funciones en el área Capital el 24/25
Dic-2025 y el 50% restante para los días 31-Dic-2025 y 01/01/2026, permitiendo
de esta manera que el personal policial trabaje una fiesta para la Seguridad
Pública y otra comparta en familia.
Cabe señalar que, en la capital, además de las
diferentes Comisarias jurisdiccionales, se contará con el refuerzo de los
Grupos Especiales (P.A.R.; Infantería; G.T.O; G.I.R.; G.R.I.M. del 1 al 5,
Caballería; Dirección de Lucha contra el fuego), quienes colaborarán con la
desconcentración ordenada de los eventos bailables (Públicos o Privados), luego
de lo cual y una vez finalizado el servicio especial de seguridad en ambas
fiestas, estos organismos y otros continuarán con las tareas de prevención de
manera normal.
Se reforzarán los patrullajes de prevención en todo
el ámbito de la ciudad Capital.
Área Interior:
- Los
Directores de las Unidades Regionales de I° a VII°, tendrán a su cargo la
responsabilidad de implementar un servicio de seguridad y prevención, conforme
a las características particulares de cada jurisdicción, en base a las
instrucciones impartidas mediante la presente Orden Operacional. Teniendo en cuenta los espacios públicos que
posean (Plazas, Parques, Paseos, Playas, etc.), para el correspondiente vallado
perimetral, a fin de REDIRECCIONAR la circulación de todo tipo de vehículo,
tendiente a evitar siniestros viales y asegurar el libre esparcimiento y la
seguridad de las personas que concurran y se desplacen por el lugar.
PUESTOS
POLICIALES PARA EL REDIRECCIONAMIENTO DE TODO TIPO DE VEHICULOS
(VER
MAPA ADJUNTO)
1-
AV. COSTANERA NORTE GRAL. SAN MARTIN Y PELLEGRINI
2-
JUNÍN Y PAGO LARGO
3-
PADRE BORGATTI Y HIPÓLITO IRIGOYEN
4-
PADRE BORGATTI Y SAN MARTIN
5-
PADRE BORGATTI Y BOLÍVAR
6-
PADRE BORGATTI Y PASAJE QUEVEDO
7-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y LAVALLE
8-
AV. 3 DE ABRIL Y DR. ESIO SILVEIRA
9-
ESIO SILVEIRA Y LAVALLE
10-
LLANO RODRÍGUEZ Y GENERAL PAZ
11-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y GENERAL PAZ
12-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y NECOCHEA
13-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y LAS HERAS
14-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y LA MADRID
15-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y AV. JORGE ROMERO
16-
LA MADRID Y PASAJE MORGAN
17-
LAMADRID Y PAGO LARGO
18-
PAGO LARGO Y LAS HERAS
19-
PAGO LARGO Y NECOCHEA
20-
PAGO LARGO Y GENERAL PAZ
21-ROTONDA
JORGE ROMERO BANDA LATERAL ESTE
OBSERVACIONES: Se habilitará un corredor de circulación de vehículos, con ingreso por calle General Paz y con salida por Avenida Jorge Romero, a los fines de que las personas que concurran a los locales bailables ubicados en el predio de Boca Unidos y sobre calle Lamadrid, que cuentan con espacio privado para el estacionamiento puedan llegar al lugar y que aquellas personas que se trasladen en taxis, remises, uber, etc., hasta esos lugares (boliches) lleguen en forma segura.