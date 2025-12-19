El Banco de Corrientes lanza sus promociones de fin de año con descuentos de hasta el 40% y cuotas sin interés

Las promociones estarán vigentes desde hoy, viernes 19 de diciembre hasta el 4 de enero, con dos propuestas pensadas para las compras más importantes de la temporada: “Súper Fiestas” aplicará los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre en supermercados, carnicerías, bodegas y comercios afines adheridos. El beneficio será de hasta 40% de reintegro abonando en un pago, compuesto por 10% sin tope con tarjetas de crédito y débito del BanCo y 30% adicional pagando con MÁS Banco MODO, con tope de reintegro de $30.000 por vigencia y por cuenta.
Por su parte, la promoción “Especial Fiestas” estará disponible en dos momentos: Especial Navidad, los días 19, 20 y 21 de diciembre, y Especial Reyes, el 3 y 4 de enero de 2026. Con más de 1000 comercios adheridos, incluye indumentaria, ópticas, zapaterías, marroquinerías, perfumerías, librerías, estéticas, jugueterías, bicicleterías, artículos de decoración, bazares y más. El beneficio será de hasta 40% de reintegro en hasta 6 cuotas, combinando 20% sin tope con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo y 20% adicional con tope de $20.000 utilizando MÁS Banco MODO.
Todas las promociones son válidas abonando con las tarjetas del BanCo y utilizando la billetera digital Más BanCo Modo. Para solicitar tarjetas de crédito, los interesados pueden comunicarse al 0800 444 0160 (disponible todos los días, de 7 a 15) o ingresar a www.bancodecorrientes.com.ar. Los comercios adheridos, bases y condiciones estarán disponibles en www.promosdelbanco.com.