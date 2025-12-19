viernes, 19 de diciembre de 2025

Loreto: Demoran a un hombre y secuestran carne faenada clandestinamente

En la noche de ayer 18-12-25, alrededor de las 21:30 horas, personal policial de la Comisaría de Loreto, en el marco de control vehicular e identificación de personas en el acceso a la localidad de Loreto, logrando la demora a un hombre y secuestro de un automóvil que transportaba varios cortes de productos cárnicos aparentemente faenados sin las normativas sanitarias correspondientes.

El operativo, se llevó a cabo sobre sobre la Ruta Nacional N° 118, cuando los mencionados efectivos se detectó la presencia de un vehículo -marca Volkswagen modelo Take Up- que, al notar la presencia del control, intentó evadirlos, por lo que, ante esta maniobra, el personal procedió a dar inicio a una pequeña persecución, donde metros más adelante el conductor detuvo su marcha.

Por tal motivo, se identificó del conductor, tratándose de un hombre de 37 años de edad, hallándose además en el interior del rodado, cortes de productos cárnicos de un animal vacuno, aparentemente faenados y trasladados sin las medidas sanitarias correspondientes.

Al respecto, se secuestró los productos cárnicos, el vehículo y además la aprehensión de dicho conductor, siendo trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias pertinentes.