Loreto: Demoran a un hombre y secuestran carne faenada clandestinamente

El operativo, se llevó a cabo sobre sobre la Ruta
Nacional N° 118, cuando los mencionados efectivos se detectó la presencia de un
vehículo -marca Volkswagen modelo Take Up- que, al notar la presencia del
control, intentó evadirlos, por lo que, ante esta maniobra, el personal
procedió a dar inicio a una pequeña persecución, donde metros más adelante el
conductor detuvo su marcha.
Por tal motivo, se identificó del conductor,
tratándose de un hombre de 37 años de edad, hallándose además en el interior
del rodado, cortes de productos cárnicos de un animal vacuno, aparentemente
faenados y trasladados sin las medidas sanitarias correspondientes.
Al respecto, se secuestró los productos cárnicos, el
vehículo y además la aprehensión de dicho conductor, siendo trasladados a la
dependencia policial para continuar con las diligencias pertinentes.