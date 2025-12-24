Empedrado y Saladas: La Policía realizó amplios operativos de prevención

1-* En horas de la tarde de ayer, el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Angel Leguizamon, estuvo en el control Policial de acceso a la localidad de Empedrado, supervisando el trabajo del personal de seguridad vial en la zona, tomando además contacto con los efectivos emplazado en el lugar y dando las directivas de servicios del caso. También en esta localidad por la noche se llevó adelante operativos de control de vehículos e identificación de personas.
2-* Por su parte, también el Director de Coordinación e Interior Crio. Gral. Hector Gauna, estuvo supervisando idéntico accionar de contralor y funcionamiento en las dependencias de la ciudad de Saladas que dependen de la unidad regional 7 con asiento en el lugar. Así mismo en horas de la noche en Saladas se desplegaron tareas de prevención y una marcada presencia policial con móviles y personal que realizaron operativos de identificación de personas y controles vehiculares.