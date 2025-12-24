Intensos operativos de contralor en Curuzú Cuatiá: 10 motocicletas de alta cilindradas fueron secuestradas y recuperadas

Trabajos de prevención y marcada presencia policial.
Ayer, en horas de la noche, en el marco de un plan de servicio diagramado por la Jefatura de Policía, dentro de la ciudad de Curuzú Cuatiá se llevó adelante un fuerte dispositivo y operativos de prevención y seguridad, donde se han instalados distintos puestos móviles en lugares estratégicos, controlando vehículos e identificando personas, marcando así una notable presencia policial en la zona. El operativo contó con la presencia y supervisión del Subjefe de Policía Crio. Gral. Dario Aceval, acompañados por el director de la unidad regional 3 con asiento en el lugar Crio. My. Ramon Lima, y además los jefes y personal de distintas áreas que luego fueron desplegados para el accionar preventivo, donde hubieron demorados y secuestro de vehículos.
10 motocicletas de alta cilindradas fueron secuestradas y recuperadas.
Por su parte, también ayer, policías del área de investigación de esa dirección de unidad regional 3 de Curuzú Cuatía, que venían llevando adelante varias diligencias de investigación en torno al traslado a esa ciudad de varias motocicletas de procedencia dudosa y posiblemente proveniente de delitos, finalmente y mediante medidas judiciales otorgadas, lograron secuestrar y recuperar 10 motocicletas de alta cilindrada, cuyas procedencias es investigada actualmente ya que podría provenir de delitos y que aparentemente fueron ingresando a esa ciudad, en forma separada y por partes.