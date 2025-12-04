En diferentes procedimientos demoran a tres personas por merodeo

El primer procedimiento lo realizaron, cerca de las 12.00 horas, cuando encontrándose
en inmediaciones de Av. Maipú y Valparaiso, divisaron a un sujeto merodeando la
zona observando hacia el interior de los domicilios de lugar, procediendo a su
identificación, tratándose de un joven de 28 años de edad, quien no supo
justificar su permanencia en el lugar, ni acreditar identidad.
De igual forma, pasadas las 12:45 horas, hallándose por calles Rio Negro y
Bonastre, tras ser alertados por un transeúnte de una persona que observaba
detenidamente los domicilios de las inmediaciones, por lo que procedieron a su identificación
un hombre – de 38 años de edad- quien no supo justificar su accionar.
Por último, siendo las 16:00 horas aproximadamente, los efectivos son
alertados por el -S.I.S. 911- sobre tres personas que se encontraban causando
intranquilidad a sus vecinos por Avenida del IV Centenario y calle Magallanes,
por lo que, al dirigirse hacia la zona, los mismos advierten la presencia
policial, huyendo hacia los pasillos aledaños, logrando la demora e
identificación de un joven -de 25 años de edad-.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se
prosiguieron con los trámites en cada caso.