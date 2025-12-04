jueves, 4 de diciembre de 2025

En diferentes procedimientos demoran a tres personas por merodeo

En la jornada de ayer 03-12-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional- Destacamento San Marcos, momentos en que realizaban sus labores de prevención e identificación de personas, demoraron a tres personas que se encontraban merodeando.

El primer procedimiento lo realizaron, cerca de las 12.00 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de Av. Maipú y Valparaiso, divisaron a un sujeto merodeando la zona observando hacia el interior de los domicilios de lugar, procediendo a su identificación, tratándose de un joven de 28 años de edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar, ni acreditar identidad.

De igual forma, pasadas las 12:45 horas, hallándose por calles Rio Negro y Bonastre, tras ser alertados por un transeúnte de una persona que observaba detenidamente los domicilios de las inmediaciones, por lo que procedieron a su identificación un hombre – de 38 años de edad- quien no supo justificar su accionar.

Por último, siendo las 16:00 horas aproximadamente, los efectivos son alertados por el -S.I.S. 911- sobre tres personas que se encontraban causando intranquilidad a sus vecinos por Avenida del IV Centenario y calle Magallanes, por lo que, al dirigirse hacia la zona, los mismos advierten la presencia policial, huyendo hacia los pasillos aledaños, logrando la demora e identificación de un joven -de 25 años de edad-.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se prosiguieron con los trámites en cada caso.