San Luis del Palmar: Demoraron dos vehículos que transportaban armas, un cordero y un carpincho faenado recientemente

Efectivos policiales de la Unidad regional N°1 San Luis del Palmar, en momentos en que realizaban operativos de control de vehiculos e identificación de personas, en la zona conocida como Paraje Laguna Alfonso, en diferentes circunstancias detuvieron la marcha de dos vehiculos, demoraron a sus conductores, y hallaron armas de fuego, un cordero y un animal silvestre recientemente faenado, en infracción a la Ley 22.421 (conservacion de la fauna).
Los procedimientos lo realizaron en horas de la noche, primeramente al detener la marcha de un camión conducido por un hombre –mayor de edad-, observaron que transportaba, un animal silvestre –carpincho- faenado, presumiblemente producto de una caza furtiva y armas de fuego, cartuchos y un arma blanca de gran tamaño, en tanto, en otro momento, detuvieron la marcha de otro vehiculo automotor, conducido por un hombre mayor de edad, en cuyo baul hallaron y secuestraron armas de fuego, y una oveja faenada.
Las personas junto a los rodado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la Comisaría jurisdiccional, a fin de proseguir con los tramites que corresponden.