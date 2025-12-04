jueves, 4 de diciembre de 2025

Recuperan varios elementos robados

En la mañana de ayer 03-12-25, efectivos policiales de la Comisaria Novena Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos, hallaron y secuestraron varias cosas de dudosa procedencia y que tras las primeras averiguaciones, guardarían relación con hechos delictivos que se investigan.

El procedimiento fue concretado por los citados efectivos alrededor de las 09:30 horas, cuando encontrándose en el barrio Lomas del Mirador, en cercanías a la costanera y oculto en un baldío, observaron dos bicicletas – de marca Top Mega y Venzo, rodado 29”-documentaciones varias, llaves y lo que pareciera ser una caja fuerte forzada, los cuales fueron secuestrados preventivamente. Posteriormente y continuando con las investigaciones, se pudo determinar que lo hallado tendría vinculación con diferentes ilícitos que se investigan.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.