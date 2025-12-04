Recuperan varios elementos robados

El procedimiento fue concretado por los citados efectivos alrededor de
las 09:30 horas, cuando encontrándose en el barrio Lomas del Mirador, en cercanías
a la costanera y oculto en un baldío, observaron dos bicicletas – de marca Top
Mega y Venzo, rodado 29”-documentaciones varias, llaves y lo que pareciera ser
una caja fuerte forzada, los cuales fueron secuestrados preventivamente. Posteriormente
y continuando con las investigaciones, se pudo determinar que lo hallado tendría
vinculación con diferentes ilícitos que se investigan.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades
correspondientes y trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con
los trámites de rigor.