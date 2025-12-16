martes, 16 de diciembre de 2025

La Policía recuperó una bicicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a un legajo judicial que se encuentra en trámite, tras ser alertados, lograron recuperar una bicicleta denunciada como sustraída.

El procedimiento fue realizado cuando por calles Francia y Juan José Castelli, un hombre  aparentemente habría observado a una persona a bordo una bicicleta - marca Fire Bird- la cual poseía similares características a la que le fuera sustraída, por tal motivo y de manera inmediata, los citados efectivos realizaron un amplio rastrillaje en las inmediaciones, logrando visualizar y secuestrar la misma, y tras las correspondientes averiguaciones, resultó ser la vinculada al ilícito que se investiga. 

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y traslado a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.