La Policía recuperó una bicicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a un legajo judicial que se encuentra en trámite, tras ser alertados, lograron recuperar una bicicleta denunciada como sustraída.
El procedimiento fue realizado cuando por calles Francia y Juan José
Castelli, un hombre aparentemente habría
observado a una persona a bordo una bicicleta - marca Fire Bird- la cual poseía
similares características a la que le fuera sustraída, por tal motivo y de
manera inmediata, los citados efectivos realizaron un amplio rastrillaje en las
inmediaciones, logrando visualizar y secuestrar la misma, y tras las
correspondientes averiguaciones, resultó ser la vinculada al ilícito que se
investiga.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y traslado a
la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.