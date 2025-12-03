En diferentes procedimientos demoraron a dos personas por merodeo

El primero de los procedimientos lo realizaron, en inmediaciones de Av. Sarmiento
y Calle Ushuaia de esta ciudad, lugar donde observaron a un sujeto que se
encontraría observando los vehículos y domicilios lindantes, quien al ser
abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar, quien
contaría con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
De igual forma, en inmediaciones de calles Crespo y Gato y Mancha de esta
ciudad, demoraron a un sujeto que se encontraba promoviendo disturbio en la vía
pública en aparente estado de haber ingerido algún tipo de bebidas alcohólica y/o
algún estupefaciente. Por ello se procedió a la demora del mismo.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se
prosigue con los tramites de cada caso.