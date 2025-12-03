miércoles, 3 de diciembre de 2025

En diferentes procedimientos demoraron a dos personas por merodeo

En la jornada de ayer 02-12-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados demoraron a dos personas por merodeo y promover desorden en la vía pública.

El primero de los procedimientos lo realizaron, en inmediaciones de Av. Sarmiento y Calle Ushuaia de esta ciudad, lugar donde observaron a un sujeto que se encontraría observando los vehículos y domicilios lindantes, quien al ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar, quien contaría con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.     

De igual forma, en inmediaciones de calles Crespo y Gato y Mancha de esta ciudad, demoraron a un sujeto que se encontraba promoviendo disturbio en la vía pública en aparente estado de haber ingerido algún tipo de bebidas alcohólica y/o algún estupefaciente. Por ello se procedió a la demora del mismo.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.