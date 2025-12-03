miércoles, 3 de diciembre de 2025

La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 02-12-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, en inmediaciones de Av. Santa Catalina y Calle Ushuaia de esta ciudad, lugar donde observaron a dos sujetos que se encontraban merodeando, observando los vehículos y domicilios lindantes, quienes al ser abordados resultaron ser de 36 y 41 años de alias “dani” y “corte”, no pudieron justificar su accionar ni presencia en el lugar, quienes además contarían con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

El otro procedimiento lo realizaron, cerca de las 10:30horas, cuando en inmediaciones de calles Chubut y Vargas Gómez, tras ser alertados que dos jóvenes se encontraban merodeando, por lo que tras un rápido accionar logran localizar y demorar a estas personas, tratándose de dos jóvenes de 24 y 26 años de edad, quienes conforme a las primeras averiguaciones, los mismos contaban con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los trámites de cada caso.