La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron, en inmediaciones de Av. Santa
Catalina y Calle Ushuaia de esta ciudad, lugar donde observaron a dos sujetos
que se encontraban merodeando, observando los vehículos y domicilios lindantes,
quienes al ser abordados resultaron ser de 36 y 41 años de alias “dani” y
“corte”, no pudieron justificar su accionar ni presencia en el lugar, quienes
además contarían con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El otro procedimiento lo realizaron, cerca de las 10:30horas, cuando en
inmediaciones de calles Chubut y Vargas Gómez, tras ser alertados que dos
jóvenes se encontraban merodeando, por lo que tras un rápido accionar logran
localizar y demorar a estas personas, tratándose de dos jóvenes de 24 y 26 años
de edad, quienes conforme a las primeras averiguaciones, los mismos contaban
con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se
prosigue con los trámites de cada caso.