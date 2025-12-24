miércoles, 24 de diciembre de 2025

En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas con antecedentes policiales

En la mañana de hoy 24-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Cuarta Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a dos personas, una de ellas con pedido de captura activo.

1- el primer procedimiento se concretó en zonas del Parque Mitre, donde observaron e identificaron a un hombre de 40 años de edad, visualizando detenidamente los vehículos estacionados del lugar, por lo que, procedieron a su demora. Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el mismo resultó poseer un pedido de captura activo.

2- De igual forma y en inmediaciones de la citada jurisdicción, los efectivos procedieron a la demora de un hombre de 44 años de edad, quién se encontraba merodeando y al ser identificado no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar. Además, en las primeras averiguaciones, el mismo resultó poseer antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.