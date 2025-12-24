En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas con antecedentes policiales

1- el primer procedimiento se concretó en zonas del
Parque Mitre, donde observaron e identificaron a un hombre de 40 años de edad,
visualizando detenidamente los vehículos estacionados del lugar, por lo que,
procedieron a su demora. Posteriormente y tras las correspondientes
averiguaciones, el mismo resultó poseer un pedido de captura activo.
2- De igual forma y en inmediaciones de la citada
jurisdicción, los efectivos procedieron a la demora de un hombre de 44 años de
edad, quién se encontraba merodeando y al ser identificado no supo justificar
su presencia ni accionar en el lugar. Además, en las primeras averiguaciones,
el mismo resultó poseer antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.