miércoles, 24 de diciembre de 2025

Tras allanamiento secuestran elementos de dudosa procedencia, hay un demorado

En la mañana de hoy 24-12-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos junto a sus pares de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, en colaboración a la unidad fiscal interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento en el barrio Punta Taitalo, donde demoraron a un hombre y secuestraron varias cosas vinculadas a hechos delictivos que se investigan.

El mandato judicial fue diligenciado en una vivienda del mencionado barrio, donde si bien no se hallaron elementos de interés a la presente orden, secuestraron bajo las formalidades legales, un motor de aire -marca Komasa, un inflable de lona, una mezcladora de cemento -marca angar-, una bolsa arpillera que contenía una red de arco, veintitrés conos, una carretilla, dos motocicletas -marca Honda Wave y Gilera Smash, de 110cc.-, los cuales aparentemente estarían vinculados a ilícitos que se investigan, además un hombre mayor de edad, fue demorado.

El hombre junto a lo secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.