Tras allanamiento secuestran elementos de dudosa procedencia, hay un demorado

El mandato judicial fue diligenciado en una vivienda
del mencionado barrio, donde si bien no se hallaron elementos de interés a la
presente orden, secuestraron bajo las formalidades legales, un motor de aire
-marca Komasa, un inflable de lona, una mezcladora de cemento -marca angar-,
una bolsa arpillera que contenía una red de arco, veintitrés conos, una
carretilla, dos motocicletas -marca Honda Wave y Gilera Smash, de 110cc.-, los
cuales aparentemente estarían vinculados a ilícitos que se investigan, además
un hombre mayor de edad, fue demorado.
El hombre junto a lo secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.