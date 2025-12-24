miércoles, 24 de diciembre de 2025

Robó una zapatilla en un comercio y fue demorado por la Policía

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Novena Urbana, tras ser alertados de un ilícito ocurrido en un local comercial ubicado por las avenidas Independencia y Chacabuco, aprehendieron un a un hombre y recuperaron lo sustraído.

El procedimiento fue concretado luego de que los efectivos tomaron conocimiento del ilícito y de manera inmediata se dirigieron hacia el lugar constatando lo sucedido, posteriormente realizaron un amplio rastrillaje en las inmediaciones, logrando por calles Bolivia y Necochea, aprehender a un hombre mayor de edad, quien en su poder llevaba una zapatilla, la que fuera sustraída recientemente.

El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno y trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.