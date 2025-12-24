Robó una zapatilla en un comercio y fue demorado por la Policía

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Novena Urbana, tras ser alertados de un ilícito ocurrido en un local comercial ubicado por las avenidas Independencia y Chacabuco, aprehendieron un a un hombre y recuperaron lo sustraído.
El procedimiento fue concretado luego de que los
efectivos tomaron conocimiento del ilícito y de manera inmediata se dirigieron
hacia el lugar constatando lo sucedido, posteriormente realizaron un amplio
rastrillaje en las inmediaciones, logrando por calles Bolivia y Necochea, aprehender
a un hombre mayor de edad, quien en su poder llevaba una zapatilla, la que
fuera sustraída recientemente.
El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos
a disposición de las autoridades judiciales en turno y trasladados a la citada
dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.