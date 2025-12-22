En distintos procedimientos secuestran dinero de dudosa procedencia y recuperan una bicicleta robada, hay un demorado

El primer procedimiento, lo concretaron cerca de las
04:30 horas, cuando los efectivos tomaron conocimiento a través del Sistema
Integral de Seguridad 911, que aparentemente habrían sustraído una bicicleta en
calle Santa Cruz al N°1300 aproximadamente, por ello se dirigieron al lugar
donde tras un amplio rastrillaje por zonas aledañas logran visualizar por
Avenida Patagonia y calle Rio Limay a una persona trasladando una bicicleta con
las características similares a las brindadas por el sistema, quien al notar la
presencia policial se da a la fuga arrojando el rodado en la vía pública,
procediendo así al secuestro preventivo de una bicicleta -marca Birdy modelo
Montana-, la cual sería la recientemente sustraída.
Posteriormente, hallándose de recorrida por
inmediaciones de calles Magallanes y Tres Sargentos, alrededor de las 04:45
horas. el personal policial divisa a un sujeto que se encontraba observando
detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en la zona, por ello
proceden a su identificación, tratándose de un hombre de 26 años de edad, quien
tenía demás en su poder dinero en efectivo del cual no supo justificar su
procedencia y tras las primeras averiguaciones resulto que el mismo registraría
antecedentes policiales, por lo que fue demorado y el dinero secuestrado bajo
las formalidades legales correspondientes.
Al respecto, en ambos casos, todo fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional correspondientes donde se continúan con las diligencias de rigor.