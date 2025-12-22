lunes, 22 de diciembre de 2025

En distintos procedimientos secuestran dinero de dudosa procedencia y recuperan una bicicleta robada, hay un demorado

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la madrugada de ayer 21-12-25, momentos en que realizaban sus labores de prevención, lograron en diferentes procedimientos la demora de un hombre con dinero de dudosa procedencia y recuperar una bicicleta que habría sido sustraída recientemente.

El primer procedimiento, lo concretaron cerca de las 04:30 horas, cuando los efectivos tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente habrían sustraído una bicicleta en calle Santa Cruz al N°1300 aproximadamente, por ello se dirigieron al lugar donde tras un amplio rastrillaje por zonas aledañas logran visualizar por Avenida Patagonia y calle Rio Limay a una persona trasladando una bicicleta con las características similares a las brindadas por el sistema, quien al notar la presencia policial se da a la fuga arrojando el rodado en la vía pública, procediendo así al secuestro preventivo de una bicicleta -marca Birdy modelo Montana-, la cual sería la recientemente sustraída.

Posteriormente, hallándose de recorrida por inmediaciones de calles Magallanes y Tres Sargentos, alrededor de las 04:45 horas. el personal policial divisa a un sujeto que se encontraba observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en la zona, por ello proceden a su identificación, tratándose de un hombre de 26 años de edad, quien tenía demás en su poder dinero en efectivo del cual no supo justificar su procedencia y tras las primeras averiguaciones resulto que el mismo registraría antecedentes policiales, por lo que fue demorado y el dinero secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, en ambos casos, todo fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional correspondientes donde se continúan con las diligencias de rigor.