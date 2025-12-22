lunes, 22 de diciembre de 2025

La Policía recuperó dos tirantes y un tablón de madera recientemente sustraídos

En horas de la siesta de ayer 21-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Segunda Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar dos tirantes y un tablón de madera recientemente sustraído.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 15:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de dos tirantes de 4 metros y un tablón de 6 metros de un domicilio del Barrio Lomas, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata, los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando a los pocos minutos visualizar a dos sujetos que se encontraban llevando estas maderas, por calles Pablo VI y Enrique Jasid de esta ciudad, quienes al ver el móvil policial, arrojaron dichos elementos tirados en la vía pública, y emprendieron su fuga.

Al respecto, lo recuperado fue trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.