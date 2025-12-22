La Policía recuperó dos tirantes y un tablón de madera recientemente sustraídos

El procedimiento lo realizaron pasadas las 15:30 horas,
luego de tomar conocimiento de la sustracción de dos tirantes de 4 metros y un
tablón de 6 metros de un domicilio del Barrio Lomas, por lo que ante tal
circunstancia y de forma inmediata, los policías iniciaron un intenso trabajo
de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando a los
pocos minutos visualizar a dos sujetos que se encontraban llevando estas
maderas, por calles Pablo VI y Enrique Jasid de esta ciudad, quienes al ver el
móvil policial, arrojaron dichos elementos tirados en la vía pública, y
emprendieron su fuga.
Al respecto, lo recuperado fue trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.