Inicia “Súper Fiestas”, la promo del Banco de Corrientes con hasta 40% de reintegro

EN SUPERMERCADOS Y COMERCIOS ADHERIDOS
Los clientes podrán acceder a hasta un 40% de reintegro abonando en un único pago, combinando 10% sin tope pagando con tarjetas de crédito y débito del Banco de Corrientes, y 30% adicional pagando con la billetera MÁS BanCo MODO, con un tope de $30.000 por vigencia y por cuenta.
Cabe destacar que este 30% de reintegro se acredita en el momento, directamente en la cuenta que el cliente tenga seleccionada como favorita dentro de la aplicación. En tanto que el 10% restante, el cliente lo verá reflejado el próximo mes, en su caja de ahorro, si pagó con débito, o en su próximo resumen de tarjeta, si pagó con crédito.
Con esta iniciativa, el BanCo refuerza su compromiso de acompañar el consumo, aliviar el bolsillo de las familias y fortalecer la actividad de los comercios durante uno de los períodos de mayor movimiento comercial del año. Los comercios adheridos pueden conocerse en https://promosdelbanco.com/promociones/fiestas/“Especial Fiestas” continúa para Reyes Al finalizar “Súper Fiestas”, el Banco de Corrientes continuará impulsando el consumo con la segunda fase de su campaña Especial Fiestas, orientada a las compras de regalería, esta vez por el Día de Reyes.
Los días 3 y 4 de enero de 2026, los clientes podrán acceder a hasta 40% de reintegro en hasta 6 cuotas en más de 1000 comercios adheridos. El beneficio se compone de 20% sin tope pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard y un 20% adicional, con tope de $20.000, si el pago se realiza a través de MÁS BanCo MODO, seleccionando las tarjetas mencionadas.
Esta promo abarca una amplia variedad de rubros ideales para los regalos de Reyes, como jugueterías, librerías, bicicleterías, indumentaria, zapaterías, marroquinerías, perfumerías, estéticas, artículos de decoración, bazares y más. La propuesta busca facilitar el acceso a productos para todas las edades y acompañar a las familias en una de las celebraciones más tradicionales del verano.
Los comercios adheridos, bases y condiciones de cada promoción pueden consultarse en www.promosdelbanco.com. Para solicitar tarjetas de crédito, los interesados pueden comunicarse al 0800 444 0160 (todos los días, de 7 a 15) o descargar MÁS BanCo y pedir su tarjeta para poder utilizarla al instante.