La Policía recuperó una motocicleta robada

En la noche de ayer 17-12-25, cerca de las 23:00 horas, personal policial pertenecientes a la Unidad Especial Antiarrebató, momentos en que realizaban recorridas de prevención sobre Avenida Raúl Alfonsín, visualizaron a una persona a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas poniendo su vida en riesgo y la de terceros.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a dar inicio a una
pequeña persecución donde por calles Don Justino y pasaje Rizzuno, deja
abandonado en la vía pública el rodado y se a la fuga a pie perdiéndose de
vista, por ello bajo las formalidades legales correspondientes se secuestra una
motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c-, cual resulto según las primeras
averiguaciones que habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la
Comisaria Sexta Urbana.
Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la citada dependencia
policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.