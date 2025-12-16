Esquina: Un hombre está grave tras perder el control de su motocicleta

En la mañana del domingo 14-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por calles Velazco entre Rivadavia y Sargento Cabral de la citada localidad, donde un hombre resultó con lesiones graves.
Según la información preliminar obtenida, el
hecho se registró pasadas las 05:30horas, en el cual por causas y
circunstancias que se investigan, un hombre – de 37 años de edad- a bordo de
una motocicleta – marca Keller KN150 GY- aparentemente habría perdido el
control del mismo, siendo auxiliado y trasladado al hospital local;
posteriormente fue derivado al Hospital Escuela de la Ciudad de Corrientes,
donde determinaron que posee lesiones de carácter grave.
Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno,
en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, continuándose con
los tramites de rigor en la citada dependencia.