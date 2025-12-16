La Policía demoró a un joven por merodeo

En la tarde de ayer 15-12-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del -Destacamento San Marcos-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por un transeúnte, demoraron a una persona que se encontraba merodeando.
El procedimiento fue realizado cerca de las
17:30 horas, cuando hallándose por Avenida Teniente Ibáñez y calle Mendoza,
fueron alertados por un transeúnte que una persona se encontraba merodeando el
lugar, por lo que, tras realizar recorridas en las inmediaciones lograron
visualizar e identificar a un joven -de 21 años de edad-, quién se hallaba
observando el interior de los vehículos estacionados y el cual no supo
justificar su presencia ni accionar.
El demorado fue trasladado a la Comisaría Séptima Urbana donde se continuaron con los trámites de rigor.