Evadió un control de tránsito y le terminaron secuestrando su automóvil

En la mañana de este viernes el conductor de un automóvil Ford Focus, intentó evadir un control de la Dirección de Tránsito de la ciudad de Corrientes que se encontraba en la intersección de avenida 3 de Abril y Costanera.
Por ello los inspectores
iniciaron una persecución y lograron detener la marcha del rodado sobre avenida
Costanera y Padre Borgatti.
Allí el conductor se mostró molestó,
se atrincheró y se negó a cumplir con los requerimientos de los agentes
municipales.
No quiso mostrar las documentaciones
del rodado y luego llegó al lugar una mujer que manifestó ser su Abogada.
Tras un tenso momento el sujeto desistió de su actitud y bajó del vehículo, siendo secuestrado por la Grúa Municipal. A los pocos minutos la zona fue liberada al tránsito.