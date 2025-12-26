viernes, 26 de diciembre de 2025

Falleció el joven que se arrojó de una torre de alumbrado

La víctima era estudiante de Abogacía.

Tras 24 horas de agonía, este viernes falleció el joven que durante la mañana de Navidad había saltado desde una torre obsoleta de alumbrado, en el Paseo detrás de la terminal de ómnibus de Corrientes.

Se llamaba Diego Leonel, vivía en el barrio Concepción y era estudiante de abogacía.

El mismo presentaba muchas lesiones internas tras el impacto en la tierra. Por falta de ambulancias, debió ser trasladado en la caja de una patrulla policial.

Habría saltado desde unos 20 metros.

