Falleció el joven que se arrojó de una torre de alumbrado

Tras 24 horas de agonía, este
viernes falleció el joven que durante la mañana de Navidad había saltado desde
una torre obsoleta de alumbrado, en el Paseo detrás de la terminal de ómnibus
de Corrientes.
Se llamaba Diego Leonel, vivía en
el barrio Concepción y era estudiante de abogacía.
El mismo presentaba muchas
lesiones internas tras el impacto en la tierra. Por falta de ambulancias, debió
ser trasladado en la caja de una patrulla policial.
Habría saltado desde unos 20
metros.
