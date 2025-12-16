Santo Tomé: Un hombre apareció muerto con una amoladora funcionando

El viernes en horas de la mañana, se tomó conocimiento que en un domicilio sito en calle Julio Ríos Bajo Atalaya Gobernador Ruiz- de la localidad de Santo Tomé, se encontraba una persona sin vida.
Por lo que el personal policial de la comisaría de distrito Tercera de
Santo Tome, pudieron hallar en el interior de la vivienda a un hombre sin vida,
con una lesión evidente a la altura del cuello y junto al mismo, una
herramienta amoladora, posteriormente el mismo fue identificado con el apellido
Aranda (59), y trasladado hasta la morgue del hospital local donde tras el
examen médico, se pudo determinar que en principio podría tratarse de una
muerte de forma accidental.
Cabe mencionar que en el lugar no se observaron elementos que presuman de
un hecho violento (robo u ataque), no obstante, en la citada dependencia
policial se continúan con las diligencias del caso.