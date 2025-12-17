miércoles, 17 de diciembre de 2025

Goya: La Policía recuperó dos motocicletas que fueron robadas en Bs. As.

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, en el marco de operativos de control vehicular e identificación de personas sobre Ruta Provincial N° 38, en la Primera Sección Rincón de Gómez, demoro a dos personas y recupero dos motocicletas que presuntamente habrían sido denunciadas como sustraídas en la Provincia de Buenos Aires.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron la marcha de dos motocicletas, una -marca Honda modelo Tornado 250c.c- y otra -Honda Wave 110c.c-, siendo conducidas por dos personas que, al momento de intentar identificarlos, uno de ellos se dio a la fuga a pie, abandonando el rodado en el lugar, mientras que otro conductor fue demorado, tratándose de un joven de 22 años de edad.

Al respecto, tras realizar consultas al sistema, se constató que ambas motocicletas registraban pedidos de secuestro por parte de Autoridades de la Provincia de Buenos Aires, por lo que fueron secuestrados preventivamente y trasladados a la dependencia policial junto a la persona demorada, donde se continúan con los tramites de rigor.