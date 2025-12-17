Goya: La Policía recuperó dos motocicletas que fueron robadas en Bs. As.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron la marcha de dos
motocicletas, una -marca Honda modelo Tornado 250c.c- y otra -Honda Wave 110c.c-,
siendo conducidas por dos personas que, al momento de intentar identificarlos,
uno de ellos se dio a la fuga a pie, abandonando el rodado en el lugar,
mientras que otro conductor fue demorado, tratándose de un joven de 22 años de
edad.
Al respecto, tras realizar consultas al sistema, se constató que ambas
motocicletas registraban pedidos de secuestro por parte de Autoridades de la
Provincia de Buenos Aires, por lo que fueron secuestrados preventivamente y
trasladados a la dependencia policial junto a la persona demorada, donde se
continúan con los tramites de rigor.