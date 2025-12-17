Goya: La Policía recuperó un celular robado, hay un demorado

En la mañana de ayer 16-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Goya, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial que se investiga, tras realizar diversas tareas investigativas, lograron recuperar un teléfono celular.
Cabe señalar, que el hecho habría ocurrido en inmediaciones de las calles
Tucumán y Madariaga de la citada localidad, donde un hombre – mayor de edad-
resultó víctima de un ilícito –arrebato-, por lo que los efectivos realizaron
las tareas al respecto, lo que posibilitó hallar y recuperar un celular – marca
Poco C70-, además, demorar a un hombre – mayor de edad-, sindicado como
presunto autor del hecho.
Lo recuperado junto al demorado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde continuaron con los tramites del caso.