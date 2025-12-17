La Policía recuperó una motocicleta robada

En la madrugada de hoy 17-12-25, cerca de las 02:20 horas, personal policial pertenecientes a la Unidad Especial Antiarrebató, momentos en que realizaban recorridas de prevención en el Barrio Nuevo más precisamente por calles Suecia y Sánchez Bustamante, visualizaron a dos sujetos en un descampado a bordo de una motocicleta estacionada y que, al intentar identificarlo, hacen caso omiso y emprende su huida, perdiéndose entre las malezas y arrojando en la vía pública varios elementos.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron bajo las
formalidades legales correspondientes al secuestro de un cuchillo -tipo
carnicero-, un punzón de aproximadamente 45 cm, y una motocicleta -marca Honda,
modelo Wave NF110 c.c-, la cual resulto según las primeras averiguaciones que
habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaria Décimo
Tercera Urbana.
Al respecto, estas cosas fueron trasladadas hasta comisaria jurisdiccional donde se continúan con las diligencias de rigor.