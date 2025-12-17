Tras dos allanamientos la Policía recuperó elementos robados, hay dos demorados

Uno de los mandatos judiciales fue diligenciado en una vivienda ubicada
en calles Castro Barros y Timoteo Grillo, en la cual no se hallaron elementos
de interés, en tanto, en otro domicilio, ubicado en el barrio Universitario,
por calles Sánchez de Loria y Pedro Uriarte, bajo las formalidades legales
vigentes, secuestraron dos palas – una de punta y otra ancha- y una carretilla,
los cuales aparentemente estarían vinculados a la causa que se investiga,
además, demoraron a dos hombres – mayores de edad, alias Mota y Brunito-
sindicados como presuntos autores del hecho.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.