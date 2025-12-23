Goya: La Policía secuestró productos cárnicos comercializados de manera ilegal

Ayer 22-12-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica tomaron conocimiento sobre hechos delictivos referentes a la comercialización ilegal de productos cárnicos por medio de WhatsApp.
Por tal motivo, los mencionados efectivos dieron
inicio a tareas investigativas, lo que permitió secuestrar diversos cortes
cárnicos los cuales fueron entregados por una mujer de manera voluntaria, quien
aparentemente estaría relacionada con el hecho que se investiga.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.