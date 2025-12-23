San Roque: Tras allanamiento, la Policía secuestró armas de fuego y municiones de diferentes calibres

En la tarde de ayer 22-12-25, personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, llevaron adelante tareas investigativas en relación a hechos registrado por supuesto abigeato y por el cual diligenciaron una orden de allanamiento, secuestrando en la oportunidad armas de fuego y municiones relacionadas presuntamente a la causa que se investiga.
El procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de
las 15:30 horas en un domicilio ubicado en Colonia Eliza, lugar donde
secuestraron un rifle calibre 22, y dos revolver calibres 38 y 44; asi también
varias municiones de diferentes calibres.
Al respecto, lo secuestrado fueron puestos a
disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de
continuar con las diligencias del caso.