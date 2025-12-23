martes, 23 de diciembre de 2025

La Policía recuperó dos tubos de gas denunciados como sustraídos

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Segunda urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo –supuesto robo- registrado días atrás y por el cual lograron recuperar los elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en zonas del barrio Galván, más precisamente por calles Alberdi y Alto Verde, donde lograron hallar y secuestrar dos tubos de gas de 10 kg, los cuales –según las tareas investigativas realizadas- serían los mismos denunciados como sustraídos días atrás.

Los elementos recuperados, fueron trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.

 