Guillermo Semhan es el nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes

Por unanimidad, el doctor Guillemo Semhan se convirtió en el nuevo Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, ocupando el lugar que desde hace algunos años ocupaba su par Luis Rey Vázquez. Justamente éste último es el primer subrogante. El segundo es Alejandro Chain; el tercero Fernando Niz y el cuarto Eduardo Panseri.
La decisión fue tomada hoy, por unanimidad, en el marco del Acuerdo Extraordinario Nº 8/25, y se efectivizará tras la feria judicial. Además de los ministros estuvieron presentes el Fiscal General, doctor César Pedro Sotelo y el Secretario Administrativo subrogante, doctor Edgar Abraham Parras.
El orden de subrogación es el siguiente en 1° término, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez; en 2° término, el doctor Alejandro Alberto Chain; en 3° término, el doctor Fernando Augusto Niz; y en 4° término, el doctor Eduardo Gilberto Panseri.
El doctor Semhan ya fue presidente del alto cuerpo durante cinco años en el periodo del 2013 al 2018.