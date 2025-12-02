San Luis del Palmar: Demoraron a dos hombres vinculados a varios hechos delictivos en Tucumán

En horas de la noche de ayer, alrededor de las 22:00, personal policial perteneciente a la división investigaciones dependientes de la Unidad regional N°1 San Luis del Palmar procedieron a la demora de dos hombres que se desplazaban en un vehículo utilitario, en inmediaciones de esta ciudad, y quienes estarían presuntamente vinculados en hechos delictivos perpetrados en la provincia de Tucumán.
Durante el procedimiento, tras requerirse la identificación y conforme a las primeras averiguacioens, se constató que uno de los sujetos registraría pedido de captura por parte de autoridades judiciales de la provincia de Tucumán, en el marco de una causa por un hecho delictivo ocurrido recientemente.
Asimismo, el otro hombre demorado conforme a las primeras diligencias, estaría vinculado a un ilícito –robo- de una importante suma de dinero ocurrido en perjuicio de un jugador de fútbol del club Atlético Tucumán.
En el lugar también se procedió al secuestro preventivo del vehículo utilitario –marca Fiat fiorino- en el que ambos se desplazaban, debido a que carecían de toda documentación que acredite su propiedad.
Los demorados y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones y trámites de rigor que corresponden.