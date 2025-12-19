Hallaron sin vida a la mujer que era intensamente buscada en Goya

Cabe señalar que la misma se encontraba ausente
desde ayer 18-12-25, (solicitud enviada oportunamente desde el Departamento de
relaciones institucionales mediante la ampliación de gacetilla jueves
18-12-25), desde que se tomó conocimiento, diferentes áreas de la Policía
activaron el protocolo de búsqueda y diversos trabajos operativos, mediante la
búsqueda por aire, tierra y agua, con la utilización de embarcaciones, y
contando con la colaboración de personal de Prefectura Naval Argentina,
bomberos voluntarios, entre otros.
En este sentido, en la mañana de hoy, lamentablemente
se tomó conocimiento por parte de pescadores, que habrían hallado el cuerpo sin
vida de esta mujer en aguas del Rio Paraná –pasando el puerto boca-.
Al respecto, por disposición de las autoridades
judiciales, el cuerpo de la misma fue trasladado hasta la morgue judicial a fin
de efectuar la correspondiente autopsia médico legal y determinar
fehacientemente la causa del deceso; en tanto en la citada Comisaría de
distrito Sexta se prosigue con las diligencias del caso, con conocimiento de
las autoridades judiciales en turno.