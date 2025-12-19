viernes, 19 de diciembre de 2025

Hallaron sin vida a la mujer que era intensamente buscada en Goya

En horas tempranas de hoy 19-12-25, lamentablemente fue hallada en aguas del Rio Paraná, el cuerpo sin vida de una mujer identificada como ARANDA LIGIA NUVIA LORENA DE 52 AÑOS DE EDAD, que estaba siendo intensamente buscada por la Policía y la cual en principio se presume que podría tratarse de un supuesto suicidio.

Cabe señalar que la misma se encontraba ausente desde ayer 18-12-25, (solicitud enviada oportunamente desde el Departamento de relaciones institucionales mediante la ampliación de gacetilla jueves 18-12-25), desde que se tomó conocimiento, diferentes áreas de la Policía activaron el protocolo de búsqueda y diversos trabajos operativos, mediante la búsqueda por aire, tierra y agua, con la utilización de embarcaciones, y contando con la colaboración de personal de Prefectura Naval Argentina, bomberos voluntarios, entre otros.

En este sentido, en la mañana de hoy, lamentablemente se tomó conocimiento por parte de pescadores, que habrían hallado el cuerpo sin vida de esta mujer en aguas del Rio Paraná –pasando el puerto boca-.

Al respecto, por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo de la misma fue trasladado hasta la morgue judicial a fin de efectuar la correspondiente autopsia médico legal y determinar fehacientemente la causa del deceso; en tanto en la citada Comisaría de distrito Sexta se prosigue con las diligencias del caso, con conocimiento de las autoridades judiciales en turno.