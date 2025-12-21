San Luis del Palmar: La Policía demoró a un hombre vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito de San Luis del Palmar de forma conjunta y coordinada con personal de la Unidad Especial de , Grupo Grim y el Grupo Tactico de Operaciones GTO, en el marco de un legajo judicial que se investiga, lograron la aprehensión de uno de los presuntos autores del hecho delictivo.
El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento del accionar delictivo en un local comercial ubicado sobre la Ruta Provincial N°5 de esta Localidad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación logrando la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre mayor de edad, quien estaría vinculado al hecho que se investiga.
Al respecto, el aprehendido puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.