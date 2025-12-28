Paso de los Libres: Un hombre murió tras un siniestro vial

Ayer 27-12-25, efectivos
policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de los Libres, tomaron
conocimiento del despiste de un automóvil por Ruta Nacional N° 14 a la altura
del kilómetro 486, donde a consecuencia del mismo, un hombre perdió la vida y
otras tres personas resultaron lesionadas.
Según la información inicial
obtenida, el siniestro se registró pasadas las 12:30 horas, cuando un vehículo
automotor – marca Volkswagen Gol- conducido por un hombre mayor de edad, quien
tenía como acompañantes a dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, por
causas y circunstancias que se investigan, habría perdido el control del rodado
y despistado, a consecuencia del mismo, el conductor falleció en el lugar y los
acompañantes fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde
determinaron que poseen lesiones de carácter leve.
Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en el lugar se realizaron las correspondientes diligencias, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.