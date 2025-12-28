domingo, 28 de diciembre de 2025

Paso de los Libres: Un hombre murió tras un siniestro vial

Ayer 27-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de los Libres, tomaron conocimiento del despiste de un automóvil por Ruta Nacional N° 14 a la altura del kilómetro 486, donde a consecuencia del mismo, un hombre perdió la vida y otras tres personas resultaron lesionadas.

Según la información inicial obtenida, el siniestro se registró pasadas las 12:30 horas, cuando un vehículo automotor – marca Volkswagen Gol- conducido por un hombre mayor de edad, quien tenía como acompañantes a dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, por causas y circunstancias que se investigan, habría perdido el control del rodado y despistado, a consecuencia del mismo, el conductor falleció en el lugar y los acompañantes fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde determinaron que poseen lesiones de carácter leve.

Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en el lugar se realizaron las correspondientes diligencias, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.