Tras allanamiento secuestran elementos vinculados a una causa judicial iniciada en Entre Ríos

Luego de recibir el pedido de colaboración por parte de las autoridades
de la provincia de Concordia - Entre Ríos, los citados efectivos realizaron
amplias tareas investigativas, lo que posibilitó diligenciar el mandato
judicial en una vivienda ubicada en el barrio Industrial de esta ciudad, donde
hallaron y secuestraron varios objetos relacionados a la causa que se
investiga, además, una mujer - de 60 años de edad- fue detenida. Posteriormente
y siguiendo la línea investigativa, procedieron al secuestro preventivo de un
vehículo automotor - marca Mercedes Benz- y a la demora de un hombre -mayor de
edad-, los cuales también guardarían relación con la presente causa.
Los demorados junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y traslados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.