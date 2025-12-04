jueves, 4 de diciembre de 2025

Tras allanamiento secuestran elementos vinculados a una causa judicial iniciada en Entre Ríos

HAY DOS PERSONAS DETENIDAS 
Efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal, en colaboración a la Policía de la provincia Entre Ríos, realizaron diversas tareas investigativas y diligenciaron una orden de allanamiento de exhorto, donde secuestraron dinero en efectivo y otras cosas, además, procedieron a la detención de una mujer, quién estaría sindicada como presunto autor del hecho. También secuestraron un vehículo automotor y demoraron a un hombre presuntamente vinculado a la causa que se investiga.

Luego de recibir el pedido de colaboración por parte de las autoridades de la provincia de Concordia - Entre Ríos, los citados efectivos realizaron amplias tareas investigativas, lo que posibilitó diligenciar el mandato judicial en una vivienda ubicada en el barrio Industrial de esta ciudad, donde hallaron y secuestraron varios objetos relacionados a la causa que se investiga, además, una mujer - de 60 años de edad- fue detenida. Posteriormente y siguiendo la línea investigativa, procedieron al secuestro preventivo de un vehículo automotor - marca Mercedes Benz- y a la demora de un hombre -mayor de edad-, los cuales también guardarían relación con la presente causa.

Los demorados junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y traslados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.