Ituzaingó: La Policía recuperó una moto robada

En la tarde de ayer 23-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera de Ituzaingó, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y relación a un legajo judicial que se investiga, tras una amplia labor investigativa, recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída días atrás.
El procedimiento lo concretaron los uniformados,
quienes luego de tomar conocimiento del ilícito, desplegaron diferentes tareas
de investigación y hallándose de recorridas por calles Ferre y San Luis de la
citada localidad, en un baldío procedieron al secuestro de una motocicleta –
marca Gilera Smash 110cc.- la cual estaría vinculada al hecho que se investiga.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de las
autoridades correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites del caso.