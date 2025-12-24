La Policía investiga la faena clandestina de un animal vacuno

El llamado de una mujer, permitió que rápidamente
los policías se dirigieran hacia el lugar, situado por Ruta Provincial N° 3, a
la altura del kilómetro 20 aproximadamente, donde en un campo de la zona se
estaba realizando una faena clandestina y sin las medidas sanitarias del caso,
en donde un hombre que estaba presumiblemente carnenado un animal vacuno, al
ver la llegada policial, se había dado a la fuga por campos aledaños y a pesar
de una persecución no se pudo dar con él.
Posteriormente y conforme a las primeras
averiguaciones realizadas, el animal faenado seria de la mujer que había
solicitado la presencia policial, hallando en las inmediaciones restos de la
reciente faena, los cuales fueron secuestrados bajo las formalidades legales.
Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, lo
secuestrado fue trasladado a la citada dirección, donde se continuaron con las
diligencias correspondientes.