miércoles, 24 de diciembre de 2025

La Policía investiga la faena clandestina de un animal vacuno

En la tarde de ayer 23-12-25, efectivos policiales de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica de la ciudad de Corrientes, en el Paraje “Paso Martínez”, detectaron la faena clandestina de un animal vacuno y cuyo autor al notar la presencia policial se dio a la fuga y a pesar del rastrillaje y búsqueda en la zona, no se pudo lograr su aprehensión.

El llamado de una mujer, permitió que rápidamente los policías se dirigieran hacia el lugar, situado por Ruta Provincial N° 3, a la altura del kilómetro 20 aproximadamente, donde en un campo de la zona se estaba realizando una faena clandestina y sin las medidas sanitarias del caso, en donde un hombre que estaba presumiblemente carnenado un animal vacuno, al ver la llegada policial, se había dado a la fuga por campos aledaños y a pesar de una persecución no se pudo dar con él.

Posteriormente y conforme a las primeras averiguaciones realizadas, el animal faenado seria de la mujer que había solicitado la presencia policial, hallando en las inmediaciones restos de la reciente faena, los cuales fueron secuestrados bajo las formalidades legales.

Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, lo secuestrado fue trasladado a la citada dirección, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.