Paso de los Libres: La Policía recuperó una bicicleta recientemente sustraída

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de los Libres, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo por supuesto hurto registrado en un domicilio ubicado por calle Armando Rojas donde persona desconocida habría sustraído una bicicleta del interior del patio.
Por tal motivo, los mencionados efectivos lograron recabar
información lo que permitió dar con una persona quien habría adquirido la
bicicleta de buena fe, por lo que hizo entrega de manera voluntaria la misma
–marca slp rodado 29-
El rodado secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaría de distrito donde se llevan adelante las diligencias y tramites al respecto.