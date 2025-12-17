La Policía demoró a un joven y secuestró una bicicleta de dudosa procedencia

En la noche de ayer 16-12-25, cerca de las 22:00 horas, efectivos policiales dependientes del Grupo de Intervención Rápida, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de calles Suipacha y Necochea, divisan a un sujeto trasladando en un carro un elemento de dudosa procedencia.
Por tal motivo a modo de prevención, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación de un joven -mayor de edad-, quien tenía en su
poder una bicicleta -rodado 29-, de la cual supo justificar su procedencia ni
propiedad, por lo que fue demorado, además tras las primeras averiguaciones
resulto que registraría antecedentes policiales.
Al respecto, el demorado y la bicicleta fueron trasladados hasta la comisaria segunda urbana donde se prosiguen con los tramites de rigor.