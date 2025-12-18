jueves, 18 de diciembre de 2025

La Policía demoró a un sujeto que se encontraba sustrayendo cables de alumbrado público

En horas de la tarde de ayer 17-12-25, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°1 -G.R.I.M. I-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto, que presuntamente se encontraba intentando sustraer cables de alumbrado público.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 16:30 horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, que un sujeto se encontraría sustrayendo cables de alumbrado público por calle Alberdi y Perugorria; por lo que inmediatamente se constituyen en el lugar, observan y demoraron a un sujeto de 33 años de edad, manipulando un hierro macizo de aproximadamente unos 70 cm de largo que presumiblemente funcionaría como tirante del poste de luz que se encontraba en el lugar.

El sujeto y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la Comisaría segunda urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.