La Policía demoró a un sujeto que se encontraba sustrayendo cables de alumbrado público

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 16:30
horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención, tras ser alertados por
el sistema integral de seguridad 911, que un sujeto se encontraría sustrayendo
cables de alumbrado público por calle Alberdi y Perugorria; por lo que
inmediatamente se constituyen en el lugar, observan y demoraron a un sujeto de
33 años de edad, manipulando un hierro macizo de aproximadamente unos 70 cm de
largo que presumiblemente funcionaría como tirante del poste de luz que se
encontraba en el lugar.
El sujeto y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad
fiscal en turno, siendo trasladados a la Comisaría segunda urbana, donde se
prosigue con los trámites del caso.