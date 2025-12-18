La Policía recuperó un celular robado, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de
las 13.00horas, encontrándose de recorridas en prevención, son anoticiados que
en intersección de Av. Maipú y calle 13 de Junio, una mujer habría sufrido la
sustracción de su teléfono celular -marca Quantum Q20-, ante lo cual, tras un
rápido accionar, y con la colaboración de vecinos, localizaron y aprehendieron
al presunto autor del hecho, un hombre de 39 años de edad, así mismo lograron
recuperar el aparato telefónico.
El aprehendido junto al teléfono recuperado, fueron puestos a disposición
de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la Comisaría
jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites del caso.