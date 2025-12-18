jueves, 18 de diciembre de 2025

La Policía recuperó un celular robado, hay un demorado

En horas de la siesta de ayer 17-12-25, efectivos policiales del comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras ser alertados por el SIS 911, en un rápido despliegue y con la colaboración de vecinos, lograron aprehender al presunto autor del hecho y recuperaron el teléfono que fuera sustraído.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 13.00horas, encontrándose de recorridas en prevención, son anoticiados que en intersección de Av. Maipú y calle 13 de Junio, una mujer habría sufrido la sustracción de su teléfono celular -marca Quantum Q20-, ante lo cual, tras un rápido accionar, y con la colaboración de vecinos, localizaron y aprehendieron al presunto autor del hecho, un hombre de 39 años de edad, así mismo lograron recuperar el aparato telefónico.

El aprehendido junto al teléfono recuperado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites del caso.