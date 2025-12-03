miércoles, 3 de diciembre de 2025

Murió la pareja que estaba internada tras el incendio de un automóvil en Paso de los Libres

Efectivos policiales dependientes de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Paso de los Libres, tomaron conocimiento que se produjo el deceso de una mujer y un hombre quiénes el pasado 28-11-25 habrían sufrido quemaduras en su humanidad, luego de que el vehículo en el que se hallaban -por causas y circunstancias que es materia de investigación-, se habría incendiado en la vía pública.

Cabe recordar que según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 01:30 hs, momento en que ambas personas se encontraban en el interior de un vehículo automotor -marca Volkswagen Gol Trend- y tras el hecho, fueron auxiliados por un hombre -funcionario policial que se encontraba en las inmediaciones- y posteriormente trasladados hasta en hospital local, dónde se encontraban internados y a raíz de las graves lesiones sufridas, el pasado 29-11-25 se produjo el deceso del hombre de apellido -Miño de 56 años- y en la mañana de ayer 02- 12- 25- se registró el deceso la mujer de apellido -Ferreyra de 58 años de edad-.

Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal de investigación a cargo.