Murió la pareja que estaba internada tras el incendio de un automóvil en Paso de los Libres

Cabe recordar que según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 01:30 hs, momento en
que ambas personas se encontraban en el interior de un vehículo automotor
-marca Volkswagen Gol Trend- y tras el hecho, fueron auxiliados por un hombre
-funcionario policial que se encontraba en las inmediaciones- y posteriormente
trasladados hasta en hospital local, dónde se encontraban internados y a raíz
de las graves lesiones sufridas, el pasado 29-11-25 se produjo el deceso del
hombre de apellido -Miño de 56 años- y en la mañana de ayer 02- 12- 25- se
registró el deceso la mujer de apellido -Ferreyra de 58 años de edad-.
Al respecto, en la citada dependencia se llevan a
cabo las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal de
investigación a cargo.