La Policía intensificó las tareas de prevención, realizaron un control vehicular e identificación de personas

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la noche de ayer 22-12-25 efectivos Policiales de la Comisaría séptima urbana, Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas - Comando Patrulla y Patrulla Motorizada-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de dicha comisaria y zonas aledañas.
Los operativos planificados, dieron inicio alrededor
de las 20:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 22:30 horas
aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación de varias
personas, siendo demorado seis personas para averiguación de sus antecedentes;
de igual forma, efectuaron el control y verificación de diferentes rodados,
procediendo el secuestro de siete motocicletas de diferencia marca y
cilindradas.
Al respecto en la cita comisaría, se continúan con
las diligencias y tramites de cada caso en la citada dependencia.