La Policía localizó sana y salva a la ciudadana Báez Lilia Alicia de 86 años

Cabe señalar que, la misma fue localizada sana y
salva luego de intensos trabajos llevados a cabo en forma conjunta y coordinada
con personal del grupo especial GTO, Comisaría De Distrito Cazadores
Correntinos, División de Investigaciones dependiente de la Unidad Regional III,
Curuzú Cuatiá, comisarias 1ra, 2da y 3ra de esa ciudad y Comando Patrulla, lo
que posibilito finalmente hallar a la misma en un campo cercano a localidad,
siendo rápidamente asistida y posteriormente trasladada hasta el hospital local
para una mejor atención y de cuya situación ya tomó conocimiento la
denunciante.
Al respecto, en la citada Comisaría de Distrito, se prosiguen con las diligencias del caso, con conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes.