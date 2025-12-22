lunes, 22 de diciembre de 2025

La Policía localizó sana y salva a la ciudadana Báez Lilia Alicia de 86 años

Por medio de esta gacetilla policial se agradece la colaboración de los distintos medios de comunicación y de la población en general y además se solicita DEJAR SIN EFECTO LA SOLICITUD DE PARADERO Y DE LOCALIZACION DE LA CIUDADANA BAEZ LILIA ALICIA DE 86 AÑOS DE EDAD, solicitado oportunamente desde este Departamento de Relaciones Institucionales mediante Gacetilla Policial del 22-12-25.

Cabe señalar que, la misma fue localizada sana y salva luego de intensos trabajos llevados a cabo en forma conjunta y coordinada con personal del grupo especial GTO, Comisaría De Distrito Cazadores Correntinos, División de Investigaciones dependiente de la Unidad Regional III, Curuzú Cuatiá, comisarias 1ra, 2da y 3ra de esa ciudad y Comando Patrulla, lo que posibilito finalmente hallar a la misma en un campo cercano a localidad, siendo rápidamente asistida y posteriormente trasladada hasta el hospital local para una mejor atención y de cuya situación ya tomó conocimiento la denunciante.

Al respecto, en la citada Comisaría de Distrito, se prosiguen con las diligencias del caso, con conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes.