Paso de los Libres: La Policía recuperó dos motocicletas robadas

Los distintos trabajos de investigación desplegados,
llevó a los investigadores a diligenciar una orden de allanamiento en un
domicilio ubicado en el Barrio 1 de mayo de esa ciudad, lugar donde hallaron y
secuestraron dos motocicletas -marca Honda modelo Titán 150 c.c.-, -marca royal
de 450 cc-, cabe mencionar que este último rodado, tras las averiguaciones
correspondientes resultó que registraba pedido de secuestro por hallarse
denunciada como sustraída en la localidad de San Martin Prov. de Buenos Aires.
Cabe señalar, que, para el diligenciamiento del
oficio judicial, contaron con la colaboración de personal de la división
investigaciones, de las Comisarías distrito primero, segundo, tercero, de la
mujer y el menor, y del Grupo de tareas operacionales.
Las motocicletas secuestradas fueron trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.