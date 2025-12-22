lunes, 22 de diciembre de 2025

Paso de los Libres: La Policía recuperó dos motocicletas robadas

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tercera de Paso de los Libres, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron dos motocicletas, uno de ellos registraría pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio 1 de mayo de esa ciudad, lugar donde hallaron y secuestraron dos motocicletas -marca Honda modelo Titán 150 c.c.-, -marca royal de 450 cc-, cabe mencionar que este último rodado, tras las averiguaciones correspondientes resultó que registraba pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída en la localidad de San Martin Prov. de Buenos Aires.

Cabe señalar, que, para el diligenciamiento del oficio judicial, contaron con la colaboración de personal de la división investigaciones, de las Comisarías distrito primero, segundo, tercero, de la mujer y el menor, y del Grupo de tareas operacionales.

Las motocicletas secuestradas fueron trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.