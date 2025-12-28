La Policía recuperó dos bicicletas robadas, hay un demorado

En la madrugada de ayer 27-12-25,
efectivos policiales de la Comisaria Tercera Urbana, en un rápido y eficaz
accionar lograron recuperar dos bicicletas recientemente sustraídas y
aprehender a un joven sindicado como presunto autor del hecho.
El procedimiento fue concretado
cerca de las 04:30horas, cuando los efectivos fueron alertados por el S.I.S.
911 acerca de un hecho delictivo ocurrido por calle Lavalle al 1.200
aproximadamente, lugar donde habrían sustraído dos bicicletas – marcas Venzo y
Ghepard, rodado 29-, por lo que de manera inmediata iniciaron recorridas y
amplios rastrillajes por la zona, logrando posteriormente visualizar e
identificar a un joven – de 25 años de edad- junto a ambos rodados, quien no
supo justificar su procedencia ni accionar, procediendo a la aprehensión del
mismo y al secuestro de las bicicletas.
Lo recuperado junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.