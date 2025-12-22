La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 21-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Novena Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.
El procedimiento lo realizaron pasadas las 19:30 horas,
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta que se
encontraba en la vereda de un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de
forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y un
amplio rastrillaje por zonas aledañas, logrando así en inmediaciones del Barrio
Molina Punta, recuperar una motocicleta -marca Betamotor modelo 07-BS 110c.c-.
Al respecto, lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.