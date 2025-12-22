lunes, 22 de diciembre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 21-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Novena Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 19:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta que se encontraba en la vereda de un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y un amplio rastrillaje por zonas aledañas, logrando así en inmediaciones del Barrio Molina Punta, recuperar una motocicleta -marca Betamotor modelo 07-BS 110c.c-.

Al respecto, lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.