Santa Lucía: Rescataron a “Mia” una perrita que podría haber sido abusada

La Policía Rural y Ecológica de Lavalle, junto a la Fiscalía Rural, rescató a una perrita llamada “Mía” que habría sido víctima de maltrato y posible abuso. El procedimiento se originó a raíz de una denuncia penal presentada por la abogada animalista Dra. Liliana Gómez quien fue alertada por vecinos del barrio Bajo Sur de Santa Lucía, temerosos de represalias.
Los testimonios apuntaban al ciudadano Alexis A. como responsable de reiteradas agresiones hacia la perrita y también a una yegua, que no fue hallada durante el procedimiento. Por disposición del fiscal rural y ambiental, Dr. Pezzelato, se realizó un allanamiento con secuestro del animal canino.
Mía fue trasladada a la ciudad de Goya, donde quedó bajo resguardo y será examinada por el médico veterinario policial Crio. Insp. Pablo Vicentín. La perrita será entregada a rescatistas mientras avanza la causa judicial.
Se aguardan los resultados de las pericias y nuevas directivas de la Fiscalía Rural.